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18:52 22.06.2018

Сенцов против помилования и не будет писать такого прошения президенту РФ

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Сенцов против помилования и не будет писать такого прошения президенту РФ

Украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный на 20 лет колонии в РФ, не будет писать прошения о помиловании, сообщил "Интерфаксу" в пятницу его адвокат Дмитрий Динзе.

"Олег против помилования. Он не будет ничего писать президенту", - сказал Д.Динзе агентству.

По словам адвоката, О.Сенцова в основном лежит, "так как ему тяжело двигаться".

"Все без изменений. Он говорит, что в основном лежит, так как у него начались проблемы с почками и сердцем. У него был кризис на 26-й день голодовки. Потом его вывозили в больницу, где стабилизировали состояние. Сейчас ему вкачивают по 3-4 литра различных питательных жидкостей через катетер, потому что у него все вены уже исколоты предыдущими процедурами", - пояснил Д.Динзе.

Накануне адвокат сообщил "Интерфаксу", что О.Сенцов отказался прекратить голодовку по предложению Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил О.Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима.

О.Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе, более известной как "Белый медведь". 14 мая он объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в РФ.

Теги: #сенцов #голодовка #помилование
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