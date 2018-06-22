СБУ задержала участников банды – граждан РФ, "выбивавших" деньги у украинских бизнесменов

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Киеве участников организованной преступной группировки, занимавшейся рэкетом, в состав которой входили граждане РФ.

Как говорится в сообщении на странице СБУ в Фейсбуке, установлено, что организатор банды и трое его сообщников - уроженцы Северного Кавказа, двое из которых ранее судимы за вымогательство и похищение людей, действовали в Киевской и Черкасской областях.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что злоумышленники требовали от киевского бизнесмена $35 тыс. за якобы охрану его гостиницы. Кроме того, применяя физическое насилие и психологическое давление, участники ОПГ "выбивали" аналогичную сумму у коммерсанта из Умани (Черкасская обл.), который занимался организацией проживания хасидов во время ежегодного паломничества на могилу их духовного лидера - цадика Раби Нахмана.

Сотрудники СБУ задержали четверых участников группировки в Киеве во время получения очередного "транша" в сумме $8 тыс. от одного из бизнесменов.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия. Задержанным объявлено о подозрении в совершении преступления, решается вопрос об избрании меры пресечения.