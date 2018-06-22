Убийцу-насильника, жертвами которого в Кривом Роге стали 6 женщин, задержали правоохранители - Аброськин

Убийцу и насильника, жертвами которого в г.Кривой Рог (Днепропетровская обл.) стали шесть женщин, из которых двое – погибли, задержали правоохранители в Днепропетровской области, сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Украины - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин.

"Всех жертв мужчина душил, насиловал и забирал у них личные вещи. Для его поиска и задержания была создана группа из числа наиболее опытных работников различных служб, а также Департамента уголовного розыска Нацполиции. Задержать злоумышленника удалось благодаря проведенной спецоперации при участии женщины, которая исполняла роль "приманки", - цитирует в пятницу пресс-служба Нацполиции Украины В.Аброськина.

По его словам, в течение мая-июня этого года на территории г.Кривой Рог Днепропетровской области произошло шесть нападений на женщин. В результате этих преступлений две пострадавшие погибли, еще четыре - подверглись физическому насилию. Злоумышленник грабил женщин и забирал их личные вещи.

"После сбора и анализа всей информации стало понятно, что все пострадавшие женщины имеют возраст от 18 до 38 лет. Все преступления совершены похожим способом, жертвы похожи между собой по внешним признакам. Кроме того, совпадало время совершения преступления - после 21 часов", - говорится в сообщении.

В.Аброськин отметил, что все выясненные признаки указывали на серийность преступлений, поэтому для их раскрытия была создана усиленная следственно-оперативная группа. К проведению розыскных мероприятий ежедневно привлекалось около полутысячи человек: полицейских, бойцов Нацгвардии, военнослужащих, граждан.

"18 июня мы установили лицо, причастное к совершению этих преступлений. Собраны все доказательства. На сегодня лицо задержано, арестовано, содержится в изоляторе временного содержания. Мужчина дает показания, и практически по всем эпизодам убийств или разбойных нападений собрана доказательная база. На сегодня злоумышленнику объявлено подозрение по шести эпизодам", - подчеркнул первый замглавы Нацполиции.

Он также добавил, что правоохранители изъяли мобильные телефоны и личные вещи потерпевших, а также другие доказательства, указывающие на виновность задержанного.

По словам начальника Департамента уголовного розыска Сергея Тихонова, правоохранители провели максимум мер и мобилизовали все возможности для выявления и задержания злоумышленника. Кроме того, к поискам преступника привлекли психолога, который составил психологический портрет нападавшего.

"Это нам позволило прогнозировать его действия, понять его следующие шаги и более качественно планировать дальнейшие действия оперативников по его установлению и задержанию", - отметил С.Тихонов.

По его словам, по показаниям выживших женщин специалисты составили фоторобот с приметами нападающего. Кроме того, правоохранители привлекли к поискам нападающего женщину, похожую на ранее пострадавших. Она исполнила роль "приманки" во время спецоперации по задержанию злоумышленника. В результате спецоперации правоохранители задержали 35-летнего ранее судимого жителя города, который освободился из мест лишения свободы в конце 2017 года.

Следователями квалифицировали действия мужчины по статьям 187 (разбой) и 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Задержанному грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы.