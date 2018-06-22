События

17:48 22.06.2018

Денисова предложила Москальковой посетить в первую очередь Сенцова из-за его длительной голодовки

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Денисова предложила Москальковой посетить в первую очередь Сенцова из-за его длительной голодовки

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на очередной встрече с российской коллегой Татьяной Москальковой настаивала на первоочередном визите к украинскому режиссеру Олегу Сенцову, который голодает 40-й день.

"Завершилась очередная встреча с уполномоченным РФ Татьяной Москальковой. Встреча была не простой... Татьяна Москалькова предложила вместе с ней посетить Кирилла Вышинского в Херсонском СИЗО, а потом Олега Сенцова в Лабытнанги", - написала Л.Денисова на странице в Фейсбуке в пятницу.

Однако ввиду того, что "Олег голодает уже 40-й день", украинский омбудсмен предложила сначала посетить его.

Теги: #сенцов #омбудсмен #денисова #москалькова
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