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17:27 22.06.2018

Балух объявил сухую голодовку, МИД требует доступа к нему украинских врачей

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Балух объявил сухую голодовку, МИД требует доступа к нему украинских врачей

Украинский политзаключенный Владимир Балух, содержащийся в симферопольском СИЗО, принял решение перейти на сухую голодовку. В Министерстве иностранных дел Украины требуют обеспечить доступ к нему украинских врачей.

Как сообщил изданию "15 минут" общественный защитник В.Балуха - архиепископ Симферопольский и Крымский Украинской православной церкви Киевского патриархата Климент, осужденный сообщил, что руководство Симферопольского СИЗО приняло решение перевести его в общую камеру, "так как они считают, что Володя прекратил голодовку". "Володя официально заявляет, что переходит на сухую голодовку", - сообщил архиепископ.

В свою очередь, спикер МИД Марьяна Беца выразила обеспокоенность самочувствием В.Балуха.

"Жизнь политзаключенного В.Балуха под угрозой. Требуем от РФ доступа укр. врачей и немедленного освобождения #FreeBalukh", - написала М.Беца в Твиттере.

Теги: #крым #балух #голодовка
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