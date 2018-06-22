События

16:28 22.06.2018

СБУ задержала 6 человек, готовивших незаконную продажу в Украине контрабандного радия

1 мин читать
СБУ задержала 6 человек, готовивших незаконную продажу в Украине контрабандного радия

Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины в результате спецоперации задержали шестерых членов группировки, которые намеревались продать в Украине радиоактивное вещество радий-226, ввезенное контрабандой из страны Центральной Европы.

Как сообщает в пятницу пресс-центр СБУ на странице в соцсети Фейсбук, сотрудники спецслужбы установили, что участники организованной группировки готовили незаконную сделку по продаже радиоактивного материала радий-226, ввезенного в Украину контрабандой из одной из стран Центральной Европы.

"Правоохранители обнаружили специально обустроенный на частном дворе тайник на глубине более двух метров. Специалисты изъяли из него контейнер цилиндрической формы, в котором и хранилось радиоактивное вещество", - сказано в сообщении.

В рамках уголовного производства, открытого по ч.3 ст.265 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с радиоактивными материалами), контрразведчики СБУ задержали 6 участников организованной группировки. "Трем из них объявлено о подозрении в совершении преступления и судом избраны в отношении них меры пресечения в виде содержания под стражей", - сказано в сообщении.

Сотрудники СБУ установили всех соучастников преступления, причастных к незаконному обороту радиоактивных материалов. Проводятся следственные действия для определения их ролевого участия.

Теги: #радий #сбу #криминал #контрабанда
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Харьковчанин, задержанный по подозрению в участии в НВФ "ЛНР", подтвердил присутствие российских военных в ОРДЛО - СБУ

СБУ блокировала попытку контрабанды почти ста предметов старины в Россию

СБУ задержала экс-зампредседателя Оленевского сельсовета, помогавшего РФ в проведении незаконного референдума в Крыму

Нацполиция на таможенных постах лишена каких-либо полномочий - Луценко

СБУ разоблачила группу компаний, незаконно страховавших граждан РФ и жителей аннексированного Крыма

В УСБУ отрицают свою причастность к потасовке и погрому в Харьковском горсовете

Кернес: Прокуратура и СБУ оказывают "беспрецедентное давление" на горсовет и КП, чтобы создать коммунальный коллапс в Харькове

Тандит уволился с должности советника Грицака

Харьковские пограничники задержали женщину, которая пыталась тайком пронести в Украину почти 22 кг смеси для кальяна

СБУ в рамках "дела Бабченко" задержала руководителя еще одной группы по подготовке терактов в Украине

ПОСЛЕДНЕЕ

Денисова предложила Москальковой посетить в первую очередь Сенцова из-за его длительной голодовки

Балух объявил сухую голодовку, МИД требует доступа к нему украинских врачей

Верховний Суд розробляє механізми запобігання гендерній дискримінації в Україні

Реформирование судов в Украине не снизит доступ граждан к правосудию - глава Верховного суда

Верховный суд назначил почерковедческую экспертизу подписи Саакашвили на его заявлении о получении гражданства Украины

НАПК утвердило результаты проверки е-декларации Порошенко за 2017 год

Верховный суд разрабатывает механизмы предотвращения гендерной дискриминации в Украине

В Шевченковском районе Киева из ТЦ эвакуировали 700 человек из-за сообщения о минировании

САП обжалует возвращение судом обвинительного акта в "деле Мартыненко"

Порошенко рассчитывает на увеличение финансовой помощи от США после принятия закона о нацбезопасности

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА