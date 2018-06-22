СБУ задержала 6 человек, готовивших незаконную продажу в Украине контрабандного радия

Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины в результате спецоперации задержали шестерых членов группировки, которые намеревались продать в Украине радиоактивное вещество радий-226, ввезенное контрабандой из страны Центральной Европы.

Как сообщает в пятницу пресс-центр СБУ на странице в соцсети Фейсбук, сотрудники спецслужбы установили, что участники организованной группировки готовили незаконную сделку по продаже радиоактивного материала радий-226, ввезенного в Украину контрабандой из одной из стран Центральной Европы.

"Правоохранители обнаружили специально обустроенный на частном дворе тайник на глубине более двух метров. Специалисты изъяли из него контейнер цилиндрической формы, в котором и хранилось радиоактивное вещество", - сказано в сообщении.

В рамках уголовного производства, открытого по ч.3 ст.265 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с радиоактивными материалами), контрразведчики СБУ задержали 6 участников организованной группировки. "Трем из них объявлено о подозрении в совершении преступления и судом избраны в отношении них меры пресечения в виде содержания под стражей", - сказано в сообщении.

Сотрудники СБУ установили всех соучастников преступления, причастных к незаконному обороту радиоактивных материалов. Проводятся следственные действия для определения их ролевого участия.