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16:00 22.06.2018

Верховний Суд розробляє механізми запобігання гендерній дискримінації в Україні

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Верховний Суд розробляє механізми запобігання гендерній дискримінації в Україні

Верховний суд працює над розробкою механізмів запобігання гендерній дискримінації в Україні, ідентифікуючи проблемні в цьому питанні кейси та узагальнюючи судову практику, запевняє голова Верховного Суду Валентина Данішевська.

"Ми працюємо над удосконаленням тих інструментів і механізмів, які дають змогу уникати дискримінації, дають можливість захищати права жінок", - сказала В.Данішевська у п'ятницю під час круглого столу в Києві, присвяченого гендерній дискримінації в Україні.

За її словами, насамперед ідеться про подолання стереотипів. "Ми у Верховному Суді розуміємо свою відповідальність за впровадження тих законодавчих положень, які забезпечують рівність чоловіків і жінок і захищають їх від дискримінації. Ми розуміємо значення судової практики в цьому питанні. Ми взяли на себе зобов'язання впроваджувати ці ідеї, навчити суддів ідентифікувати дискримінаційні випадки, щоб приділити більше уваги жінкам, які потребують захисту", - зазначила голова Верховного Суду.

В.Данішевська висловила думку про те, що поза своїми посадовими обов'язками також необхідно працювати над тим, щоб зруйнувати усталені протягом століть стереотипи.

Вона зазначила, що, зокрема, її призначення головою Верховного Суду стало прикладом того, що Україна за останні 20 років значно розвинулася в питанні забезпечення соціальних прав жінок.

За словами В.Данішевської, в конкурсі на посади до Верховного Суду брали участь 40% жінок, що є також показником рівного доступу до професії судді. "Судова система відзначається великою кількістю жінок, у цьому питанні ми точно попереду Верховної Ради", - жартома зауважила вона.

Однак, як зазначила голова суду, дискримінація в професійному плані - це не єдине гендерне проблемне питання.

"Жінки і в інших сферах страждають від відсутності належного захисту... Це не тільки судовий захист, це й на рівні захисту, який повинні надавати жінкам інші органи влади.... Приймаючи нарікання на адресу судової системи, можу запевнити, що ми працюватимемо загалом у системі правосуддя, зокрема і в прокуратурі, і адвокатурі, щоб посилити можливості захисту прав жінки", - підсумувала вона.

Теги: #всу #гендерна_дискримінація #суд #данішевська
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