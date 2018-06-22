Реформирование судов в Украине не снизит доступ граждан к правосудию - глава Верховного суда

Глава Верховного суда Валентина Данишевская заявила, что в результате реформирования судебной системы в Украине доступ граждан к правосудию не снизится.

"Я хотела бы упокоить в том плане, что реформирование судов никоим образом не приведет к тому, что люди получат меньший доступ. То есть, судов будет действительно формально меньше как институтов, но судебных помещений и судей на местах меньше не будет", - сказала она в пятницу в ходе "круглого стола" в Киеве, посвященного вопросу гендерной дискриминации.

Так, по ее словам, будет существовать один суд, который будет размещаться в нескольких населенных пунктах.

"Необходимо обеспечить право на рассмотрение дела определенным количеством судей, чтобы, к примеру, всегда можно было создать коллегию из пяти, семи судей, если того требует дело. Судебная администрация изучает этот вопрос и тщательно следит за тем, чтобы люди не потеряли то, что у них было, чтобы мы не ухудшили возможности людей", - подытожила В.Данишевская.