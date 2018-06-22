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15:25 22.06.2018

НАПК утвердило результаты проверки е-декларации Порошенко за 2017 год

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НАПК утвердило результаты проверки е-декларации Порошенко за 2017 год

 Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) приняло решение об утверждении результатов осуществления полных проверок деклараций в отношении 13-ти лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, в том числе декларации президента Украины Петра Порошенко за 2017 год.

Как сообщила в пятницу пресс-служба НАПК, помимо декларации главы государства, также утверждены результаты полной проверки декларации вице-премьера - министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадия Зубко за 2017 год, нескольких представителей местной власти из разных областей, деклараций начальника таможенного поста "Мостисская" Львовской таможни Назара Ворожбыта за 2015 и 2016 годы и др.

Помимо этого, будут осуществлены проверки деклараций народных депутатов Вячеслава Богуслаева и Евгения Мураева (обе – за 2017 год), нескольких местных депутатов и др.

Теги: #результаты #декларации #напк
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