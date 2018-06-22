Верховный суд разрабатывает механизмы предотвращения гендерной дискриминации в Украине

Верховный суд работает над разработкой механизмов предотвращения гендерной дискриминации в Украине, идентифицируя проблемные в этом вопросе кейсы и обобщая судебную практику, заверяет глава Верховного суда Валентина Данишевская.

"Мы работаем над усовершенствованием тех инструментов и механизмов, которые позволят избегать дискриминации, позволят защищать права женщин", - сказала В.Данишевская в пятницу в ходе "круглого стола" в Киеве, посвященного гендерной дискриминации в Украине.

По ее словам, прежде, всего речь, идет о преодолении стереотипов. "Мы в Верховном суде понимаем свою ответственность за внедрение тех законодательных положений, которые обеспечивают равенство мужчин и женщин, и защищают их от дискриминации. Мы понимаем значение судебной практики в этом вопросе. Мы взяли на себя обязательства внедрять эти идеи, научить судей идентифицировать дискриминационные случаи, чтобы уделить больше внимания женщинам, которые нуждаются в защите", - подчеркнула глава верховного суда.

В.Данишевская выразила мнение о том, что вне своих должностных обязанностей также необходимо работать над тем, чтобы разрушить устоявшиеся веками стереотипы.

Она отметила, что ее назначение главой Верховного суда в том числе стало примером того, что Украина за последние 20 лет значительно продвинулась в вопросе обеспечения социальных прав женщин.

По словам В.Данишевской, в конкурсе на должности в Верховный суд участвовало 40% женщин, что является также показателем равного доступа к профессии судьи. "Судебная система отличается большим количеством женщин, в этом вопросе мы точно впереди Верховной Рады", шутливо заметила она.

Однако, как указала глава суда, дискриминация в профессиональном плане – это не единственный гендерный проблемный вопрос.

"Женщины и в других сферах страдают от отсутствия надлежащей защиты... Это не только судебная защита, это и на уровне защиты, которую должны оказывать женщинам другие органы власти.... Принимая нарекания в адрес судебной системы, могу заверить, что мы будем работать в целом по системе правосудия, включая и прокуратуру, и адвокатуру, чтобы усилить возможности защиты прав женщины", - подытожила она.