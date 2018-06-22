В Шевченковском районе Киева из ТЦ эвакуировали 700 человек из-за сообщения о минировании

В Шевченковском районе Киева полиция проверяет информацию о минировании торгового центра, из помещения эвакуировали 700 человек.

Как сообщает отдел коммуникации полиции г.Киева, в 12:20 пятницы в дежурную часть Шевченковского управления полиции поступило сообщение о том, что в торговом центре заложена взрывчатка.

На место происшествия немедленно выехали патрульные полицейские, следственно-оперативная группа районного управления полиции, взрывотехники и кинологи.

"По прибытию правоохранители эвакуировали из помещения 700 посетителей заведения. Взрывотехники тщательно осматривают магазины и помещения", - сказано в сообщении.

Данное сообщение должным зарегистрировано в журнале Единого учета заявлений и сообщений.

В полиции не называют торгового центра, в отношении которого поступило сообщение о минировании, однако на странице сообщества dtp.kiev.ua в соцсети Фейсбук сообщается, что неизвестный сообщил в минировании ТРЦ "Украина" на площади Победы, 3