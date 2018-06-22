САП обжалует возвращение судом обвинительного акта в "деле Мартыненко"

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) подаст апелляцию на решение Шевченковского районного суда г.Киева о возвращении прокурору обвинительного акта по обвинению бывшего народного депутата Украины Николая Мартыненко и группы других лиц в отмывании средств, полученных преступным путем.

"Основанием для возврата обвинительного акта стало неуказание в обвинительном акте информации о том, что место совершения отдельных преступных действий обвиняемыми в ходе досудебного следствия не установлено. В отдельных случаях размер ущерба указано не в национальной валюте. Также коллегия судей считает нарушением указание в акте фамилии, имени и отчества лиц, которые были соучастниками преступления, но в настоящее время находятся в розыске до вынесения обвинительного приговора в отношении этих лиц. Отмечены также и другие основания", - сказано в сообщении САП на странице в соцсети Фейсбук в пятницу.

В САП заявляют, что прокурор подаст апелляцию на это решение суда, поскольку указанные судом основания для возвращения обвинительного акта четко не предусмотрены в ст.291 Уголовного процессуального кодекса Украины, в которой указаны требования к обвинительному акту.

"Также на этом же заседании судом отказано в ходатайствах о мерах пресечения обвиняемым и отказано в отстранении двух обвиняемых от руководящих должностей ГП "ВостГОК" и ГП "НАЭК "Энергоатом". По мнению суда, риски, которые обосновал прокурор - отсутствуют. Согласно закону это решение не обжалуется", - сообщили в САП.

Как сообщалось, 22 мая 2018 года Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщила, что направила в суд обвинительный акт по обвинению бывшего парламентария Н.Мартыненко, а также Валерия Василькова, Руслана Журило, Сергея Переломы, Александра Сорокина и Владимира Богданца в деле о завладении средствами госпредприятий "Восточный горно-обогатительный комбинат" (ВостГОК) и "Энергоатом".

По информации САП, обвиняемым инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением), ч.3 ст.209 (легализация доходов, полученных преступным путем), ч.1 ст.255 УК Украины (создание преступной организации)".

Так, Н.Мартыненко и В.Василькову инкриминируется завладение средствами ГП "НАЭК "Энергоатом" при заключении и исполнении контрактов по поставке оборудования для указанного предприятия от чешской компании Skoda JS и заключении и исполнении контракта между Skoda JS и компанией Bradcrest Investments SA на общую сумму EUR6,4 млн.

Кроме того, Н.Мартыненко, С.Перелома, Р.Журило, А.Сорокин и В.Богданец обвиняются в завладении средствами ГП "ВостГОК" в сумме $17,28 млн путем неправомерного заключения и дальнейшего выполнения контракта купли-продажи уранового концентрата для ГП "ВостГОК" через австрийскую компанию-посредника Steuermann Investitions- und Handelsgesellschaft mbH, подконтрольную участникам преступной организации.

По информации САП, в настоящее время продолжается досудебное расследование в отношении других подозреваемых в совершении указанных преступлений, в частности, объявлен розыск еще четверых фигурантов, двое из которых - граждане Австрии, еще один из подозреваемых, который скрывался, был задержан, ему избрана мера пресечения.

В свою очередь пресс-служба бывшего народного депутата Н.Мартиненко во вторник распространила его заявление, в котором утверждается, что НАБУ и САП "лишь под давлением Николая Мартыненко передали в суд дело, где фигурирует экс-депутат".

"Я жду суда, где обвинения будут мной опровергнуты. А все причастные к фальсификациям рано или поздно будут отвечать по закону, и нести уголовную ответственность. Дело против главного детектива НАБУ Калужинского - лишь первый звоночек для господина Сытника и всех других, причастных к дискредитации моего имени", - цитирует А.Мартыненко его пресс-служба.

21 июня 2018 года Шевченковский районный суд г.Киева в ходе подготовительного заседание по рассмотрению обвинительного акта по обвинению бывшего парламентария Н.Мартыненко, С.Переломы, Р.Журило, А.Сорокина, В.Богданца, В.Василькова постановил вернуть обвинительный акт прокурору САП.