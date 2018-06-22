События

14:28 22.06.2018

Порошенко рассчитывает на увеличение финансовой помощи от США после принятия закона о нацбезопасности

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Президент Украины Петр Порошенко прогнозирует увеличение финансовой помощи Украине от США и углубление военно-технического сотрудничества после принятия закона о национальной безопасности.

"После принятия этого закона (о национальной безопасности – ИФ) уже в ближайшее время у меня состоится телефонный разговор с министром обороны США. У нас будет увеличение финансовой поддержки обороны нашего государства, улучшение военно-технического сотрудничества и усиление украинской армии и всего сектора безопасности и обороны", - сказал он, представляя нового главу Донецкой областной военно-гражданской администрации в Краматорске в пятницу.

При этом глава государства особо подчеркнул, что это важно успеть сделать до саммита Украина-ЕС, запланированного на 9 июля, и саммита НАТО (11-12 июля).

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Интерфакс-Украина
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