События

14:04 22.06.2018

На Донбассе с начала года погибли 29 мирных жителей – СММ ОБСЕ

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На Донбассе с начала года погибли 29 мирных жителей – СММ ОБСЕ

 На Донбассе с начала текущего года в результате боевых действий погибли 29 мирных жителей и 111 получили ранения, сообщил первый замглавы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг.

"С начала года 29 гражданских погибли, 111 ранены. Это произошло, потому что режим прекращения огня нарушается, стороны не отвели вооружение, развели силы и средства, не провели разминирование, стороны не позволили наблюдателям верифицировать выполнение договорённостей", - сказал он на брифинге в пятницу в Киеве.

Теги: #оос #жертвы #население #обсе #обстрелы
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