За неделю на Донбассе СММ ОБСЕ зафиксировала около 7,4 тыс. случаев нарушения режима прекращения огня – Хуг

За неделю наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали около 7,4 тыс. случаев нарушения режима прекращения огня на Донбассе.

"Ситуация с безопасностью в Донецкой и Луганской областях за неделю оставалась нестабильной и напряженной. Наблюдатели зафиксировали около 7 тыс. 400 случаев нарушения режима прекращения огня. Кроме того, фиксируется значительный рост использования тяжелого вооружения, которое должно было быть отведено. За подотчётную неделю количество таких случаев выросло на 48% по сравнению с предыдущей неделей", - сообщил первый заместитель главы СММ ОБСЕ Александр Хуг на брифинге в пятницу в Киеве.

Он подчеркнул, что за неделю наблюдатели подтвердили наличие 47 единиц вооружения, размещенного в нарушение линий отвода.

"Обе стороны также не соблюдают договоренности в части разминирования, также застопорился процесс разведения сил и средств. В частности, фиксируется присутствие вооружения и сил в районе Станицы Луганская и Золотое", - отметил он.

А.Хуг проинформировал, что за неделю наблюдателям миссии ограничивали доступ 34 раза: 20 раз - на неподконтрольных Киеву территориях, 14 – на подконтрольных.

"С начала года зафиксировано 996 таких случаев. Из них 590 имели место на неподконтрольных территориях, 446 на подконтрольных. В 20-ти случаях не удалось установить ответственную сторону", - отметил он.