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13:28 22.06.2018

Суд постановил осуществить лингвистическую экспертизу отрывков книги Онищенко

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Суд постановил осуществить лингвистическую экспертизу отрывков книги Онищенко

Печерский районный суд Киева назначил проведение семантико-текстуальной (лингвистической) экспертизы нескольких отрывков книги находящегося в розыске народного депутата Украины Александра Онищенко "Петр Пятый. Правдивая история об украинском диктаторе".

Соответствующее определение от 18 июня опубликовано на сайт Единого реестра судебных решений.

Ходатайство о назначении семантико-текстуальной экспертизы письменной речи некоторых высказываний печатного издания "Лицо_5 (Петр - ИФ) Пятый. Правдивая история об украинском диктаторе" (2018 verlag am park in edition ost Verlag und Agentur GmbH, Берлин) подал следователь следственной группы Главного следственного управления Национальной полиции Украины.

По решению суда, экспертам предстоит осуществить семантико-текстуальную экспертизу 8 частей текста книги, в которых речь шла о бывшем в свое время премьер-министре Арсении Яценюке (Лицо_4) в контексте организации антикампании против него для снижения рейтинга.

А.Онищенко подозревается в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО "Укргазвыдобування", в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн. В СБУ заявили также о начале досудебного следствия в отношении А.Онищенко по признакам государственной измены.

Верховная Рада 5 июля 2016 года дала согласие на привлечение его к ответственности, задержание и арест. Однако накануне голосования, воспользовавшись статусом народного депутата, А.Онищенко покинул территорию государства.

Он объявлен в национальный розыск 8 августа 2016 года.

В книге "Петр Пятый. Правдивая история об украинском диктаторе", как утверждал А.Онищенко, содержится "серия эксклюзивных историй о персональной коррупции Порошенко".

Теги: #книга #экспертиза #суд #онищенко
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