События

12:59 22.06.2018

На Донбассе боевики 6 раз обстреляли украинских военных с начала суток

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На Донбассе боевики 6 раз обстреляли украинских военных с начала суток

На Донбассе в зоне проведения операции объединенных сил боевики с начала пятницы 6 раз прицельно обстреляли позиции украинских военных, пострадавших нет, сообщается на сайте Министерства обороны.

"Под утро на луганском направлении наши укрепления возле Новотошковского были обстреляны оккупантами с применением крупнокалиберных пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении на сайте Минобороны в пятницу.

Также этой ночью активность боевиков наблюдалась вблизи Гнутово, Лебединского и Широкино, где позиции украинских сил были обстреляны из стрелкового оружия.

"Украинские защитники открывали огонь в ответ. Потерь в рядах украинских войск нет", - сказано в сообщении.

Теги: #оос #минобороны #обстрелы
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