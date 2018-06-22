На Донбассе боевики 6 раз обстреляли украинских военных с начала суток

На Донбассе в зоне проведения операции объединенных сил боевики с начала пятницы 6 раз прицельно обстреляли позиции украинских военных, пострадавших нет, сообщается на сайте Министерства обороны.

"Под утро на луганском направлении наши укрепления возле Новотошковского были обстреляны оккупантами с применением крупнокалиберных пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении на сайте Минобороны в пятницу.

Также этой ночью активность боевиков наблюдалась вблизи Гнутово, Лебединского и Широкино, где позиции украинских сил были обстреляны из стрелкового оружия.

"Украинские защитники открывали огонь в ответ. Потерь в рядах украинских войск нет", - сказано в сообщении.