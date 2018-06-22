Денисова: мы получили ноту МИД РФ о содействии визитам Москальковой к 50 российским гражданам

Министерство иностранных дел Российской Федерации направило Украине ноту, в которой просило разрешить российскому омбудсмену Татьяне Москальковой посетить не 34 удерживаемых россиянина, а 50, сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Первый наш этап – это посещение 34 удерживаемых. Но вчера мы получили ноту МИД России, в которой говорилось о содействии визитам Москальковой к 50 гражданам России", - рассказала украинский омбудсмен в эфире hromadske.

По ее словам, сейчас этот вопрос находится на рассмотрении украинской стороны.

Л.Денисова добавила, что в списке Т.Москальковой нет моряков керченского судна "Норд", члены экипажа которого в марте были задержаны украинскими пограничниками и обвиняются в незаконном пересечении госграницы Украины (ч.2 ст.204 КоАП Украины).

Как сообщалось, 21 июня Л.Денисова сообщила, что посольство Украины в России направило очередную ноту в Министерство иностранных дел РФ с просьбой содействовать посещению украинским омбудсменом пенитенциарных учреждений РФ, где содержатся украинские политзаключенные.