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11:08 22.06.2018

Денисова: мы получили ноту МИД РФ о содействии визитам Москальковой к 50 российским гражданам

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Денисова: мы получили ноту МИД РФ о содействии визитам Москальковой к 50 российским гражданам

 Министерство иностранных дел Российской Федерации направило Украине ноту, в которой просило разрешить российскому омбудсмену Татьяне Москальковой посетить не 34 удерживаемых россиянина, а 50, сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Первый наш этап – это посещение 34 удерживаемых. Но вчера мы получили ноту МИД России, в которой говорилось о содействии визитам Москальковой к 50 гражданам России", - рассказала украинский омбудсмен в эфире hromadske.

По ее словам, сейчас этот вопрос находится на рассмотрении украинской стороны.

Л.Денисова добавила, что в списке Т.Москальковой нет моряков керченского судна "Норд", члены экипажа которого в марте были задержаны украинскими пограничниками и обвиняются в незаконном пересечении госграницы Украины (ч.2 ст.204 КоАП Украины).

Как сообщалось, 21 июня Л.Денисова сообщила, что посольство Украины в России направило очередную ноту в Министерство иностранных дел РФ с просьбой содействовать посещению украинским омбудсменом пенитенциарных учреждений РФ, где содержатся украинские политзаключенные.

Теги: #нота #москалькова #омбудсмен #денисова #визит
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