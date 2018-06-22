Глава Минюста надеется, что уже в пятницу ЕСПЧ обяжет РФ допустить к Сенцову украинского омбудсмена

Министр юстиции Украины Павел Петренко ожидает, что уже в пятницу Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынесет решение, обязывающее Российскую Федерацию допустить к украинскому политзаключенному Олегу Сенцову уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову.

"Надеюсь, что уже сегодня Европейский суд по правам человека вынесет решение, которое зафиксирует обязанность РФ допустить к Олегу Сенцову нашего омбудсмена. И, конечно, мы требуем, чтобы украинский режиссер был возвращен на территорию Украины", - написал П.Петренко на своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу.

На своей странице в соцсети Фейсбук П.Петренко уточнил, что команда Министерства юстиции Украины уже подала заявление в ЕСПЧ в интересах О.Сенцова. "Цель заявления – предоставление правительству РФ указаний относительно воздержания от применения каких-либо действий, которые будут представлять угрозу для жизни и здоровья украинского режиссера", - написал министр.

По его словам, первоочередная задача – получить уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека Л.Денисовой доступ к О.Сенцову, а также информацию о состоянии его здоровья.

"На сегодняшний день единственной информацией о состоянии Олега Сенцова является заявления уполномоченного по правам человека РФ о набирании украинцем веса. Однако эти заявления не подтверждены никакими доказательствами", - указал П.Петренко.

Ссылаясь на слова Л.Денисовой, министр такие допустил, что к О.Сенцову могут применяться меры принудительного кормления.

"Европейский суд по правам человека обычно принимает подобные решения в течение 24 часов. Итак, будем надеяться на срочный ответ Суда уже сегодня", - добавил глава Минюста Украины.

Как сообщалось, 21 июня Л.Денисова сообщила, что обратилась к заместителю министра юстиции Украины Ивану Лищине с просьбой внести заявление в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) о нарушении прав украинского гражданина Олега Сенцова, заключенного по политическим мотивам в России.

В свою очередь И.Лищина сообщил агентству "Интерфакс-Украина", что в связи с письмом Л.Денисовой Минюст готовит заявление согласно правилу 39 регламента Европейского суда по правам человека (обеспечительные судебные меры – ИФ) с целью применения обеспечительных мер в форме обязать Российскую Федерацию предоставить доступ украинского омбудсмена к О.Сенцову.

Замглавы Минюста пояснил, что информация о принудительном кормлении О.Сенцова станет обоснованием необходимости доступа украинского омбудсмена к политзаключенному.

"Мы не можем просить суд, например, обязать прекратить принудительное кормление. Украина в лице госпожи Денисовой хочет получить доступ к Сенцову, о чем мы и просим Европейский суд", - отметил он.