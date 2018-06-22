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09:46 22.06.2018

Украинский народ заплатил невероятно высокую цену за освобождение от нацизма - Порошенко

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Украинский народ заплатил невероятно высокую цену за освобождение от нацизма - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко в День скорби и памяти жертв войны выразил уверенность, что Украинский народ преодолеет все испытания и построит мощную, демократическую, европейскую Украину.

"В этот день 77 лет назад начался кровавый период Второй мировой войны. В жестоком противостоянии бывших союзников – сталинского и гитлеровского тоталитарных режимов – погибли десятки миллионов людей. Украинский народ заплатил невероятно высокую цену за освобождение от нацизма и приближение общей победы антигитлеровской коалиции. Эта горькая правда не оставляет нас", - отметил П.Порошенко в своем обращении к украинскому народу в связи с Днем скорби и памяти жертв войны в Украине, обнародованном на сайте главы государства в пятницу.

По его словам, почти каждая украинская семья потеряла родных и близких в военных действиях, при вражеской оккупации, в концлагерях, от голода и сталинских репрессий. "Вечная память всем погибшим", - сказал президент Украины.

Он также выразил благодарность "всем соотечественникам старшего поколения, кто освобождал страну от врага, кто выстоял и закалялся в пламени Второй мировой войны, всем героям, которые сегодня с оружием в руках защищают Украинское государство".

"Верю, что вместе мы достойно преодолеем все испытания на выбранном пути и построим мощное, демократическое, европейское Украинское государство", - сказал П.Порошенко.

Теги: #порошенко #украинцы #вторая_мировая_война
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