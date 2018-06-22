События

08:49 22.06.2018

В Украине 22 июня одновременно ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности и сильные ливни

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В Украине 22 июня одновременно ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности и сильные ливни

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям предупреждают об высоком уровне пожарной опасности в северных и восточных, и сильных дождях (ливнях) в западных и центральных областях Украины в пятницу.

"22 июня по Киеву, Киевской и в большинстве северных и центральных областей днем грозы, местами шквалы 17-22 м/с, в отдельных районах сильные ливни, ночью в западной части страны, в Карпатах и на Закарпатье сильные дожди, днем в отдельных районах Житомирщины, Киевской, Винницкой и Черкасской сильные ливни", – говорится в сообщении на сайте ведомства в пятницу утром, со ссылкой на Укргидрометцентр.

Также, по данным украинских синоптиков, 22 июня в южных и восточных регионах Украины, Кировоградской, Днепропетровской, Сумской и Полтавской областях ожидается чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности.

Кроме того, в пятницу на реках и малых водотоках Закарпатья ожидается повышение уровней воды на 0,3-1,0 м, в нижнем течении г.Боржава на 1,0-1,5 м (в пределах русел). 22-23 июня на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.), Прута и Серета (Черновицкая, Ивано-Франковская обл.) ожидается повышение уровней воды на 0,2-1,0 м.

"В местах прохождения сильных ливней возможно формирование значительного местного стока и образования локальных селевых потоков, которые могут иметь опасные последствия", – сказано в сообщении.

Теги: #погода #украина #прогноз
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