ЕС завершил программу оказания финансовой помощи Греции

Главы финансовых ведомств стран еврозоны договорились об условиях завершения программы предоставлении финансовой помощи Греции, заявил глава Еврогруппы Марио Сентено.

Он на пресс-конференции по итогам прошедшего в Люксембурге заседания сказал, что было подтверждено выполнение Грецией всех условий предоставления помощи, "что свидетельствует о завершении программы (финпомощи - ИФ)".

В заявлении Еврогруппы говорится, что в качестве "подушки стабильности" Греции в качестве последнего транша будет выплачено 24 млрд евро, которые должны будут удовлетворить ее потребности в финансировании на 22 месяца.

Еврокомиссар по экономике и финансам Пьер Московиси написал в своем твиттере: "Сегодня для Греции завершились восемь длинных кризисных лет, как и для всей еврозоны, что символично".