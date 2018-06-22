Боевики 29 раз обстреляли позиции сил ВСУ в четверг, ранен один военнослужащий

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 29 раз нарушали режим прекращения огня, из них 3 раза огонь открывался из запрещенного минскими договоренностями вооружения, осколочные ранения получил украинский военнослужащий, сообщили в пресс-центре штаба Операции объединенный сил.

"Российско-оккупационные войска 29 раз прибегали к прицельному огню по нашим позициям, три раза враг применял артиллерию и минометы. Подразделения Объединенных сил не позволяли противнику улучшить тактическое положение, вели активную оборону и давали адекватный ответ противнику (…) Во время боевых действий за прошедшие сутки один украинский защитник получил осколочное ранение", – говорится в сообщении на странице ООС в Фейсбук в пятницу утром.

Бои продолжались в районе населенных пунктов Новотошковское и Станица Луганская, Луганской области. На горловском направления в районе населенного пункта Зайцево. На донецком направлении вблизи Старогнатовки, Красногоровки, Марьинки и Новотроицкого.

"Наиболее активные боевые действия в течение суток шли на мариупольском направлении - в районе населенных пунктов Лебединский, Павлополь и Гнутово", – сказано в сообщении.

По данным украинской разведки, уничтожено три боевика и еще трое ранены.