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06:44 22.06.2018

Госсекретарь США планирует встречи с представителями правительства КНДР

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Госсекретарь США планирует встречи с представителями правительства КНДР

Госсекретарь США Майк Помпео собирается провести встречи с представителями правительства КНДР для реализации итогов саммита лидеров двух стран в Сингапуре, даты встреч пока не определены, сообщила официальный представитель госдепа Хизер Нойерт.

"Госсекретарь Помпео встретится с ними и будет разговаривать с ними (представителями правительства Северной Кореи-ИФ) как можно скорее по дате, чтобы попытаться реализовать результаты саммита США-КНДР. На данный момент мы не можем сообщить о датах каких-либо встреч или поездок", - сказала она журналистам в четверг.

Ранее южнокорейские СМИ со ссылкой на заявление парламентария Пак Чжэ Вона от "Партии мира и демократии" Южной Кореи сообщили, что М.Помпео может нанести визит в КНДР в ближайшие выходные дни или же на следующей неделе.

Теги: #госдеп #сша #кндр #встречи
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Интерфакс-Украина
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