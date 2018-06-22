Столичная прокуратура отстояла в апелляции высшую меру наказания для серийного убийцы женщин

Апелляционного суда Киева оставил без удовлетворения апелляционную жалобу убийцы трех женщин, которого приговорили к пожизненному заключению, сообщила пресс-служба прокуратуры города Киева.

"По настойчивой и принципиальной позиции прокуратуры города Киева Апелляционный суд Киева оставил без изменений приговор суда в виде пожизненного лишения свободы для злоумышленника, который лишил жизни трех женщин", – говорится в сообщении на сайте ведомства в четверг.

В прокуратуре напомнили, что в мае 2016 года, находясь в лесопарковой зоне у Бортнической станции аэрации на ул. Коллекторной, человек после совместного употребления алкогольных напитков совершил умышленное убийство неизвестной женщины. После этого злоумышленник закопал ее тело и скрылся с места происшествия.

В дальнейшем в течение июня - августа 2016 обвиняемый при аналогичных обстоятельствах лишил жизни еще двух женщин на территории Дарницкого района столицы. С целью сокрытия следов преступления тело одной женщины убийца сжег, а тело второй - замаскировал ветвями.

"Следствию не удалось идентифицировать тела погибших. Эксперты установили только их примерный возраст - от 30 до 40 лет. Задержать убийцу удалось после очередного нападения на женщину в августе 2016 года. Четвертой жертве нападающего чудом удалось выжить, несмотря на многочисленные ножевые ранения, которые он получил", – сказано в сообщении.

Приговором Дарницкого районного суда г.Киева мужчина был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 115, п. 13 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 121 УК Украины и приговорен к пожизненному лишению свободы.

"Не соглашаясь с принятым решением, защитник обвиняемого подал апелляционную жалобу. Коллегия судей Апелляционного суда Киева, приняв во внимание доводы прокурора и неопровержимые доказательства вины обвиняемого, апелляционную жалобу защитника оставила без удовлетворения, а приговор Дарницкого районного суда г.Киева - без изменений", – подытожили в прокуратуре Киева.