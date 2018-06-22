Порошенко ввел в действие решение СНБО о применении и изменениях в ограничительных мерах

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о решении Совета национальной безопасности и обороны Украины "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", сообщила пресс-служба главы государства.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 21 июня 2018 "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", – закреплено указом президента Украины №176/2018, обнародованным на сайте главы украинского государства в четверг вечером.

Контроль за выполнением решения СНБО Украины П.Порошенко возложил на Секретаря СНБО Александра Турчинова.

Как отмечается, данный указ вступил в силу после его обнародования.