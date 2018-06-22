События

00:12 22.06.2018

Порошенко ввел в действие решение СНБО о применении и изменениях в ограничительных мерах

1 мин читать
Порошенко ввел в действие решение СНБО о применении и изменениях в ограничительных мерах

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о решении Совета национальной безопасности и обороны Украины "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", сообщила пресс-служба главы государства.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 21 июня 2018 "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", – закреплено указом президента Украины №176/2018, обнародованным на сайте главы украинского государства в четверг вечером.

Контроль за выполнением решения СНБО Украины П.Порошенко возложил на Секретаря СНБО Александра Турчинова.

Как отмечается, данный указ вступил в силу после его обнародования.

Теги: #указ #порошенко #украина
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Порошенко снял запрет на въезд в Украину российскому омбудсмену

В связи с мероприятиями в парке Вечной Славы Киева 22 июня, будут внесены изменения в работу наземного транспорта

Порошенко обсудил с главой МИД Литвы размещение миротворческой миссии ООН на Донбассе

Порошенко подал в Раду законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда

Житель Одесской области устроил перестрелку с егерем: пострадали три человека

В кафе Мариуполя пограничников избили за просьбу предоставить меню на украинском языке

Киев намерен расширять партнерство с Шанхаем

Уличный активист Стерненко возвращается в Одессу после трех недель лечения в Киеве

Боевики 28 раз обстреляли позиции сил ВСУ в понедельник, ранены двое военных

В Киеве с 19 по 29 июня частично ограничат движение на перекрестке ул.Рыльского с ул.Владимирской

ПОСЛЕДНЕЕ

Трамп: рассматриваю возможность встречи с Путиным в июле

В Одессе обезврежена авиабомба времен Второй мировой - ГСЧС

СММ обнаружила в ОРДО колонну следовавших со стороны РФ грузовиков, что свидетельствует о пополнении арсенала боевиков

Во Львове правоохранители проверяют информацию о минировании нескольких бизнес-центров и магазинов компьютерной техники

Боевики продолжают вооруженные провокации в зоне ООС

Парламент Латвии запретил обучение в частных вузах и колледжах на русском языке

Вышинский просит следователя разрешить посещение его консулом РФ – адвокат

Луценко призывает регламентный комитет Рады впредь не саботировать рассмотрение представлений о неприкосновенности нардепов

Сенцов находится в медчасти, у него проблемы с почками и сердцем

Международные учения "Чистое небо-2018" станут самыми масштабными за годы независимости Украины

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА