Президент Украины Петр Порошенко снял запрет на въезд в Украину российскому омбудсмену Татьяне Москальковой, чтобы она смогла посетить находящихся в Украине россиян, сообщила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Президент Петр Порошенко снял запрет на въезд в Украину российскому омбудсмену Татьяне Москальковой, чтобы она могла посетить находящихся в Украине россиян. Визиты российского омбудсмена должны проходить параллельно с визитами украинского омбудсмена к политзаключенным Кремля, таких договоренностей ранее достигли Петр Порошенко и Владимир Путин", – сказала Л.Денисова в эфире "Громадське" в четверг.

Украинский омбудсмен напомнила, что российскому омбудсмену был запрещен въезд из-за незаконных посещений временно оккупированного Россией Крыма.

"С Москальковой снят запрет на въезд в Украину, который был из-за того, что она нарушала порядок въезда в Крым. Теперь запрет снят и она может беспрецедентно приезжать в Украину", - сказала Л.Денисова.

По словам украинского омбудсмена, об этом она просила лично президента Украины и он выполнил ее просьбу.

В информации напомнили, что уполномоченные по правам человека Украины России договорились посетить по 34 заключенных на территориях обеих стран. Таким договоренностям способствовал разговор президентов Украины и России.