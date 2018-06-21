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19:06 21.06.2018

В Одессе обезврежена авиабомба времен Второй мировой - ГСЧС

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В Одессе обезврежена авиабомба времен Второй мировой - ГСЧС

 В Одессе обнаружена авиабомба ФАБ-100 времен Второй мировой войны, пиротехники Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области обезвредили ее в специально определенном месте.

Как сообщает в четверг ГУ ГСЧС в Одесской области, авиабомбу обнаружили во время проведения земляных работ и изъяли 20 июня в Одессе по ул. Говорова.

В этот же день взрывоопасный предмет был транспортирован к месту обезвреживания на территории заранее определенного полигона. 21 июня бомбу уничтожила группа пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС.

В ведомстве напомнили, что в случае обнаружения взрывоопасных предметов необходимо немедленно сообщить об этом по номеру 101 или 102 и ни в коем случае не пытаться самостоятельно идентифицировать и обезвреживать найденные боеприпасы.

Теги: #авиабомба #одесса
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