СММ обнаружила в ОРДО колонну следовавших со стороны РФ грузовиков, что свидетельствует о пополнении арсенала боевиков

Несмотря на ограничения боевиками деятельности СММ ОБСЕ в осуществлении мониторинга отвода техники и вооружения в определенные минскими договоренностями места хранения, наблюдатели продолжают выявлять факты размещения значительного количества средств огневого поражения на временно неподконтрольной Украине части Донбасса, информируют в украинской стороне СЦКК.

"По имеющейся информации, в районах населенных пунктов Антрацит и Алчевск (Оба –Донецкой обл. – ИФ) обнаружено перемещение колонны техники боевиков, не менее 15 грузовиков, двигавшихся со стороны временно неподконтрольного пункта пропуска "Должанский" на границе с Российской Федерацией. Указанное обычно свидетельствует об очередном пополнении арсенала боевиков средствами поражения для осуществления ими своих преступных намерений на территории Донецкой и Луганской областей", - говорится в сообщении, опубликованном на странице пресс-центра штаба ООС в Фейсбук в четверг вечером.

Кроме этого, по результатам мониторинга СММ ОБСЕ подтверждено расположение 18 гаубиц различного калибра к юго-западу от временно неподконтрольного Украине Луганска (район н.п. Бугаевка). В этом же районе, и вблизи населенного пункта Шимшиновка Луганской области, за пределами отвода наблюдатели Миссии задокументировали размещение 32 единиц танков различной модификации.

Также СММ ОБСЕ подтвердили факты расположения военной техники в жилых кварталах населенных пунктов Новоласпа Донецкой области и Первомайск Луганской области. Здесь, ими было выявлены 3 бронированные машины (одна типа БТР, две типа БМП), а также 5 единиц бронированной техники (МТЛБ).