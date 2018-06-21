Во Львове правоохранители проверяют информацию о минировании нескольких бизнес-центров и магазинов компьютерной техники

Правоохранители осуществляют проверку поступившего днем в четверг сообщения о якобы минировании нескольких бизнес-центров и магазинов компьютерной техники во Львове.

Как сообщил отдел коммуникации полиции Львовской области, около 15.30 поступила информация о минировании зданий бизнес-центров на улицах Промыслова, Зеленая, Шевченко и Научная, а также помещений магазинов компьютерной техники, расположенных на улицах Зеленая, Федьковича и Под Дубом.

По данным адресам работают эксперты-взрывотехники, кинологи, следственно-оперативные группы и сотрудники других соответствующих служб.

Устанавливается личность человека, сообщившего о минировании, решается вопрос об открытии уголовного производства.