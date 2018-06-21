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18:29 21.06.2018

Боевики продолжают вооруженные провокации в зоне ООС

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Боевики продолжают вооруженные провокации в зоне ООС

Ситуация в зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе контролируема, боевики в четверг продолжили вооруженные провокации на отдельных направлениях.

"Ситуация в районе проведения операции объединенных сил остается контролируемой. На протяжении текущих суток, с семи утра и до 18 часов вечера противник продолжал вооруженные провокации против украинских войск на отдельных направлениях. (…) В ходе боевых действий сегодня потерь среди украинских защитников нет", - говорится в вечерней сводке, опубликованной в четверг на странице пресс-центра ООС в Фейсбуке.

Режим тишины сохранялся на Луганском и Донецком направлениях.

На Мариупольском направлении противник проявлял незначительную активность: из стрелкового оружия и гранатометов вел огонь по украинским позициям вблизи Каменки и Лебединки. Кроме того, боевики с огневых позиций вблизи Новоазовска выпустили два снаряда из 122-мм артиллерийских орудий в сторону Гнутово.

Теги: #оос #боевики #провокации
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