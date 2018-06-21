Луценко призывает регламентный комитет Рады впредь не саботировать рассмотрение представлений о неприкосновенности нардепов

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко призывает комитет по вопросам регламента Верховной Рады не срывать прохождение в парламенте внесенных им представлений о даче согласия на привлечение уголовной ответственности народных депутатов.

"Сейчас я стою на трибуне с тем, чтобы призвать прекратить игры в депутатскую самооборону от законом определенной ответственности", - сказал он с трибуны парламента во время пленарного заседания в четверг.

Негодование Ю.Луценко вызвало то, что были сорваны сроки рассмотрения представлений на народных депутатов Александра Вилкула, Дмитрия Колесникова, Сергея Дунаева (все – фракция "Оппозиционный блок") и Александра Пономарева (группа "Воля народа").

"Считаю недопустимым вступать в сговор с временной коалицией для решения одного вопроса одной фракции, покрыванием членов этой фракции через непроведение заседания комитета. Считаю, что политическая оценка действиям руководства комитета и членам этого комитета должна быть дана депутатами соответствующей фракции и их избирателями", - подчеркнул генпрокурор.

При этом он настаивает, чтобы после повторного внесения им представлений на вышеуказанных нардепов Верховная Рада рассмотрела их согласно законодательству.

"К сожалению, сегодня возможности правосудия были остановлены внерегламентными действиями регламентного комитета", - резюмировал он.

В свою очередь, председатель Верховной Рады Андрей Парубий отметил: "Я надеюсь, мы больше не будем свидетелями такого отношения к представлениям генерального прокурора. Я надеюсь, что вскоре мы в целом снимем депутатскую неприкосновенность, как ненужный рудимент".

Спикер напомнил, что Конституционный суд предоставил выводы по законопроектам о внесении изменений в Конституцию в части лишения неприкосновенности нардепов.

"Я ожидаю решение профильного комитета по этому поводу, чтобы мы раз и навсегда могли покончить с этой, по моему убеждению, порочной практикой, чтобы народные депутаты Украины, как и все граждане, были равны перед законом, перед правосудием", - сказал А.Парубий.

В то же время, первый заместитель главы регламентного комитета Павел Пинзеник (фракция "Народный фронт") в ответ на критику в адрес комитета подчеркнул: "В этом пленарном зале есть два человека с подобной склонностью перекладывать с больной головы на здоровую. Это председатель Верховной Рады Парубий и генеральный прокурор Луценко. Если бы обе эти фигуры, великие политические деятели, выполняли регламент и свои полномочия хотя бы частично, как это делает регламентный комитет, возможно, немного больше было бы порядка и в Верховной Раде, и в Генеральной прокуратуре, и в целом в стране".