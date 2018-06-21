События

17:32 21.06.2018

Сенцов находится в медчасти, у него проблемы с почками и сердцем

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Сенцов находится в медчасти, у него проблемы с почками и сердцем

 Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова после разговора с адвокатом осужденного режиссера Олега Сенцова Дмитрием Динзе сообщила, что у О.Сенцова возникли проблемы с почками и сердцем, сейчас он в медицинской части.

"Только что поговорила с адвокатом Олега Сенцова. Сегодня он все-таки встретился с Олегом в колонии. По его словам, Олег находится сейчас в медицинской части. У него - проблемы с почками и сердцем", - написала Л.Денисова на своей странице в Фейсбуке в четверг.

Омбудсмен сообщила, ссылаясь на данные адвоката, что О.Сенцов пьет 3,5 литра воды в день, кроме того, ему ставят ежедневные капельницы (дополнительные 2 литра).

"На 26-й день голодовки у Олега произошел кризис, его отвезли в больницу за пределами колонии. Хотели принудительно накормить, но Олег отказался. Врачи не настаивали из-за возможной огласки и попросили забрать его обратно в колонию вместе с аппаратом для принудительного кормления. По словам адвоката, в любой момент кризис может повториться...", - добавила Л.Денисова.

В свою очередь пресс-бюро регионального управления ФСИН заявило в четверг, что Олегу Сенцову, который почти 40 дней держит голодовку в колонии, проводится поддерживающая терапия, и слухи о его принудительном кормлении несостоятельны.

"Сообщаем, что информация, распространяемая рядом СМИ о принудительном кормлении осужденного О.Сенцова, не соответствует действительности. Ему назначена и проводится поддерживающая терапия, направленная на поддержание основных функций органов и систем организма и недопущение развития осложнений", - говорится в сообщении пресс-бюро, поступившем в четверг в "Интерфакс".

В документе отмечается, что фактов отказа О.Сенцова от медицинской помощи и поддерживающей терапии не зарегистрировано.

"Состояние здоровья О.Сенцова оценивается как удовлетворительное", - заявили в УФСИН.

По данным пресс-бюро, О.Сенцов "находится под постоянным динамическим наблюдением медицинских работников учреждения, где он отбывает наказание".

"Ежедневно О.Сенцов осматривается медицинскими работниками учреждения, проводятся клинико-лабораторные исследования", - заверили в ведомстве.

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону (РФ) в августе 2015 года приговорил О.Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима.

О.Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе (РФ), более известной как "Белый медведь". 14 мая 2018 года он объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в РФ.

Теги: #здоровье #сенцов #омбудсмен #денисова
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