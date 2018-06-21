События

17:28 21.06.2018

Международные учения "Чистое небо-2018" станут самыми масштабными за годы независимости Украины

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Международные учения "Чистое небо-2018" станут самыми масштабными за годы независимости Украины

 Международные авиационные учения "Чистое небо-2018", запланированные на октябрь текущего года, станут самыми масштабными за годы независимости Украины, сообщается на сайте украинского Министерства обороны в четверг.

"Свыше 40 летательных аппаратов, десятки зенитных ракетных комплексов, сотни военнослужащих из Украины и почти из 10 стран НАТО будут задействованы в самых масштабных за годы независимости Украины международных учениях авиационных подразделений, которые начнутся в середине октября 2018 года", - говорится в сообщении, размещенном на сайте оборонного ведомства.

Предварительно запланировано, что учения "Чистое небо-2018" продлятся около двух недель.

"Отработка тактических задач без применения боевого вооружения будет проходить в районе определенных аэродромов, преимущественно в западной части Украины, а также над территорией Польши и Румынии", - рассказал начальник штаба - первый заместитель начальника авиации Воздушных сил ВСУ Олег Захарчук.

С украинской стороны будут задействованы около 20 самолетов различных типов, вертолеты и БПЛА, стационарные и мобильные радиолокационные подразделения и мобильные огневые группы подразделений ПВО.

США будут представлены как летными экипажами, так и наземными силами и средствами, в целом в Украину прибудет свыше 10 единиц авиационной техники (самолеты F-15C/D, С-130, КС-135, БПЛА МQ-9) и несколько специалистов из числа наземного инженерно-технического состава, поисково-спасательной команды, подразделений охраны, аэромедицинской эвакуации, киберзащиты.

Вместе с украинскими и американскими пилотами задачи в небе будут выполнять их польские и румынские коллеги на самолетах F-16C. Еще около 10 стран НАТО планируют задействовать передовых авианаводчиков и других специалистов разных направлений.

Во время учений планируется отработать действия по авиационному прикрытию и поддержке, реализовать общие задачи по десантированию грузов и личного состава, обеспечению их прикрытия как днем, так и ночью, сопровождению операций по поиску и спасению личного состава, а также выполнение задач по аэромедицинской эвакуации.

"По замыслу организаторов, учения "Чистое небо-2018" будут содействовать безопасности в Восточной Европе и позволят повысить уровень подготовки экипажей Воздушных сил ВСУ в выполнении тактических задач в коалиционной среде, достичь принципиально нового и качественного уровня совместимости с воздушными силами вооруженных сил США и других стран - членов НАТО во время совместных воздушных операций по обеспечению защиты воздушного суверенитета", - подчеркивается в сообщении.

Теги: #учения #авиация #минобороны
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