Харьковчанин, задержанный по подозрению в участии в НВФ "ЛНР", подтвердил присутствие российских военных в ОРДЛО - СБУ

Харьковчанин, задержанный сотрудниками Управления СБУ в Харьковской области по подозрению в участии в незаконных вооруженных формирований в Алчевске (Луганская обл.), дал показания о присутствии российских военных на временно оккупированных территориях.

"В основном управляли российские офицеры, которые были наблюдателями. И, естественно, были местные командиры, в основном бывшие милиционеры", - говорит мужчина на видеозаписи, опубликованной на официальном сайте СБУ (лицо говорящего "размыто").

Мужчина на видео также говорит, что люди на временно оккупированных территориях идут в НВФ неохотно, в основном из-за денег. Многие из них, по его словам, вскоре не выдерживают и пускаются в бега.

По информации пресс-центра СБУ, харьковчанин вступил в НВФ "ЛНР" в апреле 2017 года. Он был механиком-водителем БМП в одном из "батальонов" на территории Алчевска и принимал участие в противостоянии вблизи линии разграничения.

В июне этого года из-за давления со стороны террористов мужчина покинул НВФ и вернулся домой. Здесь его задержали сотрудники спецслужбы.

В отношении задержанного открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность) Уголовного кодекса Украины.