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16:59 21.06.2018

Госкомтелерадио запретило ввоз в Украину еще трех книг из-за пропаганды страны-агрессора

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Государственный комитет Украины по вопросам телевидения и радиовещания (Госкомтелерадио) запретил ввоз в страну еще трех книг из-за пропаганды страны-агрессора.

"Госкомтелерадио отказало ООО "Форс Украина" в выдаче разрешения на ввоз на таможенную территорию Украины еще трех книг, в содержании которых присутствуют признаки российской пропаганды. Отказ предоставлен на основании заключения экспертного совета Госкомтелерадио по вопросам анализа и оценки издательской продукции по отнесению ее к не разрешенной для распространения на территории Украины", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В частности, не попадут на украинский книжный рынок книги Николая Леонова и Алексея Макеева "Не храните деньги в сейфе" и "Невеста смерти", в которых пропагандируются органы власти и представители органов власти государства-агрессора, прославляется деятельность российских правоохранителей.

Отказ также получила книга "Тайна Святой Эльжбеты" Ивана Погонина, которая "насквозь пропитана идеями "русского мира" и имперскими геополитическими доктринами", предусматривающими объединение народов вокруг государства-агрессора, его государственного языка, культуры, господствующей религиозной конфессии.

Отмечается, что импортер "Форс Украина" намеревался ввезти в Украину по 5 тыс. экземпляров этих книг.

На данный момент в перечне запрещенных для ввоза в Украину книг находится 56 изданий.

Ранее Госкомтелерадио отменило запрет на ввоз в Украину книги российского библеиста Андрея Десницкого "Христианство. Настоящее. Россия, XXI век".

Теги: #книги #госкомтелерадио #агрессия_рф #запрет
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