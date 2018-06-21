События

16:44 21.06.2018

СБУ блокировала попытку контрабанды почти ста предметов старины в Россию

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 Сотрудники Службы безопасности Украины предупредили контрабанду в Россию около ста предметов старины, в том числе наград и монет.

Как сообщает в четверг пресс-центр СБУ, правоохранители установили, что уроженец Житомира скупал на украинских интернет-аукционах предметы старины для перепродажи. Клиентов он подыскивал на специализированных сайтах, а доставку осуществлял преимущественно лично, перевозя антиквариат во время зарубежных поездок.

В железнодорожном пункте пропуска "Конотоп" (Сумская обл.) в ходе погранично-таможенного контроля оперативники спецслужбы обнаружили у злоумышленника 88 предметов старины, среди которых - советские наградные знаки и монеты, серебряный георгиевский крест начала ХХ века.

Изъятые ценности переданы на искусствоведческую экспертизу.

Следователи СБУ открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 201 (попытка осуществления контрабанды) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #рф #сбу #антиквариат #контрабанда
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