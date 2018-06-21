События

16:34 21.06.2018

СБУ задержала экс-зампредседателя Оленевского сельсовета, помогавшего РФ в проведении незаконного референдума в Крыму

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 Сотрудники Службы безопасности Украины задержали бывшего заместителя председателя Оленевского сельского совета АР Крым, который способствовал представителям России в проведении незаконных референдумов и участвовал в незаконных выборах на временно оккупированной территории полуострова.

"Оперативники спецслужбы в рамках уголовного производства, открытого по ч.1 ст.111 (госизмена) Уголовного кодекса Украины, установили, что злоумышленник после неудачной политической и бизнес карьеры при оккупационной власти Крыма решил переехать на материковую часть Украины. Бывший заместитель председателя сельсовета "осел" на Киевщине, где пытался вести собственный бизнес", – сообщает пресс-центр СБУ на странице в соцсети Фейсбук в четверг.

Сотрудники СБУ провели санкционированные обыски по месту жительства и фактического нахождения злоумышленника, во время которых изъяли расписки о получении ним денег для организации и обеспечения надлежащего проведения так называемого референдума "о статусе Крыма", другие документы о незаконных решениях, ноутбук и флешку с документами, подтверждающими сотрудничество задержанного с оккупационными властями.

"Коллаборационист также хранил партийный билет партии "Русское единство"", - сказано в сообщении.

Проводятся дальнейшие процессуальные действия, решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении соответствующих преступлений

Теги: #крым #референдум #сбу #пособник
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