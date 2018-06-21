События

13:58 21.06.2018

Нацполиция на таможенных постах лишена каких-либо полномочий - Луценко

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Нацполиция на таможенных постах лишена каких-либо полномочий - Луценко

Представители Национальной полиции, допущенные к таможенным постам, не будут иметь полномочий, сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко в ходе селекторного совещания по вопросам ситуации на границе и прекращения контрабандных схем в четверг.

"Решение о введении Нацполиции на территории таможенных постов является законным. Проблема в том, что согласно закону о Таможенном кодексе, эти люди на территории таможенного поста не могут делать ничего. Это им запрещается ст. 332 Таможенного кодекса", – сказал Ю.Луценко, процитировав при этом соответствующую статью.

По его мнению, принятого 20 июня и обнародованного в пятницу правительственного постановления для эффективной борьбы с контрабандными схемами недостаточно. Согласно документу, в рамках экспериментального проекта по борьбе с контрабандой на таможне представитель Национальной полиции круглосуточно находиться в зонах таможенного контроля в пунктах пропуска через государственную границу.

"Нужно изменить статью Таможенного кодекса, по которой полицейские, допущенные к таможенному посту, смогут иметь право совершать некоторые действия в отношении определенных товаров или в отношении представителей таможни. Как сделать это быстрее, учитывая, что парламент расходится на каникулы? С моей точки зрения, ответ на это звучал на предыдущем совещании: организовать общие посты на выезде с таможен, что дает возможность совместной работы", – пояснил он.

Генпрокурор также подчеркнул важность декриминализации контрабанды, уточнив, что, прежде всего, считает необходимым возобновить криминальную ответственность за контрабанду подакцизных товаров.

По мнению генпрокурора, постановление также может привести к монополизации контроля за таможней за Министерством внутренних дел (МВД).

"В прошлом году одна служба ходила туда – СБУ. Теперь другое ведомство будет иметь эту монополию – МВД. С моей точки зрения, и то, и то неприемлемо. Проверять работу должностных лиц ГФС и правильность таможенного оформления должны коллегиально", – сказал Ю.Луценко.

"У нас три года нет руководителя таможенной службы страны. Вертикаль таможенных органов отсутствует", – напомнил он.

При этом генпрокурор отметил постоянное снижение налоговой нагрузки на единицу импорта при росте импортных поставок, в том числе за счет налогообложения газа с 2017 года и поставок угля.

Теги: #луценко #нацполиция #гпу #полномочия #контрабанда
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