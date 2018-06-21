Киевсовет принял решение о сбережении артефактов, найденных на раскопках Почтовой площади

Киевский городской совет принял решение о сбережении артефактов, найденных во время раскопок на Почтовой площади, а также о дальнейшей музеефикации находок.

Соответствующее решение поддержали 68 депутатов. Против решения проголосовали депутаты от "Батькивщины" (10 депутатов) и "Свободы" (14 депутатов).

"Цель этого документа – сохранение артефактов, найденных во время раскопок, продолжение археологических работ и организация публичного пространства. Принятие этого решения позволит исключительно в рамках закона продолжить археологическое исследование с дальнейшей музеефикацией находок", - подчеркнул мэр Киева Виталий Кличко на заседании горсовета в четверг.

По его словам, документ предлагает привлечь международных экспертов к проведению археологических раскопок и провести открытый международный конкурс по музеефикации артефактов и организации публичного пространства на Почтовой площади.

Проект решения также предусматривает создание в структуре КГГА коммунального учреждения "Центр консервации предметов археологии".

"Есть ряд проблем, мешающих дальнейшим раскопкам. Одна из них – необходимость разработки альтернативного проекта укрепления Почтовой площади. Существующие конструкции необходимо укреплять, поскольку есть реальная угроза не только для архитекторов, но и для киевлян, которые приходят отдыхать на Почтовую площадь", - отметил В.Кличко, добавив, что любые работы на данном участке запрещены согласно предписанию управления культуры КГГА.

В то же время, мэр считает, что расторжение договора пока нецелесообразно.

"Инвестор, каким бы он не был, вложил деньги в реконструкцию Почтовой площади. Если сейчас расторгать договор, придется возвращать сотни миллионов гривень, как минимум, полмиллиарда гривень нужно будет компенсировать и еще полмиллиарда - вложить. У кого они есть? И кто готов принять на себя ответственность, если все завалится и пострадают люди? Поэтому нам необходимо принять взвешенное решение, чтобы в рамках закона продолжить раскопки и сберечь находки", - заявил В.Кличко.

Согласно правкам, внесенным депутатами в проект решения, КГГА обязана обеспечить прекращение строительных работ, а также отмену градостроительных условий и ограничений, и обеспечить получение новых, в связи со значительными изменениями технических и технико-экономических показателей. Контроль над исполнением решения возложен на мэра и профильные комиссии КГГА.

Согласно документу, Киевсовет также запретил отводить земельные участки на данной территории до разрешения вопроса с музеем.

"Все пять участков, о которых говорится в проекте решения, принадлежат городу. (Этим решением горсовета - ИФ) мы обеспечиваем, что до завершения строительства музея, решения вопроса с артефактами никто ничего не сделает", - сообщил секретарь Киевсовета Владимир Прокопив.

В то же время, инициатор данного проекта решения депутат Сергей Гусовский ("Самопомич") отметил, что будет настаивать на прекращении договора с застройщиком ТРЦ на Почтовой площади.

"В понедельник я зарегистрирую проект решения об инициировании процедуры прекращения инвестиционного договора. А пока давайте обеспечивать то, что можем обеспечить, в формате ныне действующей городской власти", - заявил С.Гусовский.

Как сообщалось, в ходе реконструкции на Почтовой площади были найдены памятники, имеющие историческую и археологическую ценность. Они датированы XI-XII веками и свидетельствуют о размещении в этой местности прибрежного городского квартала Средневекового Киева.