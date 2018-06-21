События

13:52 21.06.2018

Киевсовет принял решение о сбережении артефактов, найденных на раскопках Почтовой площади

3 мин читать
Киевсовет принял решение о сбережении артефактов, найденных на раскопках Почтовой площади

 Киевский городской совет принял решение о сбережении артефактов, найденных во время раскопок на Почтовой площади, а также о дальнейшей музеефикации находок.

Соответствующее решение поддержали 68 депутатов. Против решения проголосовали депутаты от "Батькивщины" (10 депутатов) и "Свободы" (14 депутатов).

"Цель этого документа – сохранение артефактов, найденных во время раскопок, продолжение археологических работ и организация публичного пространства. Принятие этого решения позволит исключительно в рамках закона продолжить археологическое исследование с дальнейшей музеефикацией находок", - подчеркнул мэр Киева Виталий Кличко на заседании горсовета в четверг.

По его словам, документ предлагает привлечь международных экспертов к проведению археологических раскопок и провести открытый международный конкурс по музеефикации артефактов и организации публичного пространства на Почтовой площади.

Проект решения также предусматривает создание в структуре КГГА коммунального учреждения "Центр консервации предметов археологии".

"Есть ряд проблем, мешающих дальнейшим раскопкам. Одна из них – необходимость разработки альтернативного проекта укрепления Почтовой площади. Существующие конструкции необходимо укреплять, поскольку есть реальная угроза не только для архитекторов, но и для киевлян, которые приходят отдыхать на Почтовую площадь", - отметил В.Кличко, добавив, что любые работы на данном участке запрещены согласно предписанию управления культуры КГГА.

В то же время, мэр считает, что расторжение договора пока нецелесообразно.

"Инвестор, каким бы он не был, вложил деньги в реконструкцию Почтовой площади. Если сейчас расторгать договор, придется возвращать сотни миллионов гривень, как минимум, полмиллиарда гривень нужно будет компенсировать и еще полмиллиарда - вложить. У кого они есть? И кто готов принять на себя ответственность, если все завалится и пострадают люди? Поэтому нам необходимо принять взвешенное решение, чтобы в рамках закона продолжить раскопки и сберечь находки", - заявил В.Кличко.

Согласно правкам, внесенным депутатами в проект решения, КГГА обязана обеспечить прекращение строительных работ, а также отмену градостроительных условий и ограничений, и обеспечить получение новых, в связи со значительными изменениями технических и технико-экономических показателей. Контроль над исполнением решения возложен на мэра и профильные комиссии КГГА.

Согласно документу, Киевсовет также запретил отводить земельные участки на данной территории до разрешения вопроса с музеем.

"Все пять участков, о которых говорится в проекте решения, принадлежат городу. (Этим решением горсовета - ИФ) мы обеспечиваем, что до завершения строительства музея, решения вопроса с артефактами никто ничего не сделает", - сообщил секретарь Киевсовета Владимир Прокопив.

В то же время, инициатор данного проекта решения депутат Сергей Гусовский ("Самопомич") отметил, что будет настаивать на прекращении договора с застройщиком ТРЦ на Почтовой площади.

"В понедельник я зарегистрирую проект решения об инициировании процедуры прекращения инвестиционного договора. А пока давайте обеспечивать то, что можем обеспечить, в формате ныне действующей городской власти", - заявил С.Гусовский.

Как сообщалось, в ходе реконструкции на Почтовой площади были найдены памятники, имеющие историческую и археологическую ценность. Они датированы XI-XII веками и свидетельствуют о размещении в этой местности прибрежного городского квартала Средневекового Киева.

Теги: #киев #почтовая_площадь #раскопки #артефакты #музей
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Ночью под Киевом горел автозаправочный комплекс "БРСМ"

В центре Киева неизвестные украли деньги у главы Офиса Совета Европы

В Киеве 20 и 21 июня изменит движение ночной троллейбус

"1+1" заявляет о периодическом включении спецслужбами системы глушения беспилотников над Киевом

Движение в центре Киева осложнено из-за массовой акции

Киев намерен расширять партнерство с Шанхаем

В Киеве с 19 по 29 июня частично ограничат движение на перекрестке ул.Рыльского с ул.Владимирской

В Киеве с поличным задержаны похитители 100м кабеля связи

С 19 июня движение по ул.Генерала Родимцева в Киеве будет частично закрыто

Киевские трамваи №№ 28, 33К каждую ночь с 18 по 22 июня будут изменять график работы

ПОСЛЕДНЕЕ

Денисова хлопочет о первоочередном посещении Сенцова, Коржа, Кольченко и Балуха

Нацполиция на таможенных постах лишена каких-либо полномочий - Луценко

В Ривном депутат облсовета и его брат госпитализированы в результате поджога дверей квартиры

Власти Гоа будут штрафовать за ночные купания и распитие алкоголя на пляжах

В Киеве простились с поэтом Иваном Драчом

СБУ разоблачила группу компаний, незаконно страховавших граждан РФ и жителей аннексированного Крыма

Более 200 участников ВНО-2018 получили 200 баллов, 12 из них – 200 баллов по двум предметам – директор УЦОКО

Посольство США в Украине призывает РФ предоставить доступ ко всем украинским заключенным, в том числе к голодающему Сенцову

Минобразования продлило срок внесения вузами в ЕГЭБО небюджетных конкурсных предложений до 30 июня

Турчинов раскритиковал попытки ЛГБТ-сообщества "навешивать ярлыки" на его супругу

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА