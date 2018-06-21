Власти Гоа будут штрафовать за ночные купания и распитие алкоголя на пляжах

Власти индийского штата Гоа планируют штрафовать туристов за купание после захода солнца и распитие алкоголя на пляжах для снижения числа криминальных происшествий, сообщают местные СМИ.

Накануне открытия высокого туристического сезона департамент туризма Гоа работает над запретом купания на пляжах штата после заката солнца и до рассвета, обсуждаются также другие ограничения для туристов. Решение ввести эти меры было принято после встречи представителей департамента с министром туризма Гоа, на которой обсуждались проблемы, связанные с ростом числа криминальных происшествий с участием иностранцев, включая изнасилования.

"Департамент туризма обсуждает введение ночного патрулирования пляжей, чтобы предотвратить неприятные инциденты, которые влияют на имидж Гоа как туристического направления", - сказал министр Манохар Аджаонкар.

По его словам, на пляжах будут размещены информационные стенды с правилами поведения на воде. За нарушение этих правил туристов будут штрафовать. Кроме того, департамент туризма наймет частное агентство спасателей, которое будет следить за порядком на пляжах, в том числе, в ночные часы.

Также департамент планирует ввести штрафы для туристов, употребляющих алкоголь и использующих моторные транспортные средства на пляжах.

Власти Гоа ввели запрет на распитие алкогольных напитков в общественных местах в октябре 2017 года.