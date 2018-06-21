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12:56 21.06.2018

В Киеве простились с поэтом Иваном Драчом

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В Киеве простились с поэтом Иваном Драчом

 В четверг утром во Владимирском соборе состоялась панихида по скончавшемуся на 82 году жизни Герою Украины, поэту, переводчику, киносценаристу, драматургу, государственному и общественному деятелю Ивану Драчу.

Панихиду отправил патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет.

Как сообщает пресс-служба президента Украины, в панихиде приняли участие глава государства Петр Порошенко вместе с супругой Мариной. Президентская чета возложила цветы к гробу с телом И.Драча и почтили его память.

Президент отметил, что И.Драч был не только украинским философом, поэтом, общественным деятелем, а был "душой нашего народа". П.Порошенко напомнил, что И.Драч был первым председателем Народного руха – политической силы, которая создавала независимость Украины.

Также в церемонии прощания принял участие премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Как сообщалось, Иван Федорович Драч родился 17 октября 1936 года в с.Тележинцы Тетиевского района Киевской области. Являлся одним из известнейших украинских деятелей искусства поколения "шестидесятников". Поэт скончался утром 19 июня в больнице "Феофания" (Киевская обл.) после тяжелой болезни. Он завещал похоронить его в родном селе Тележинцы, возле могилы сына Максима.

Теги: #грач #прощание #поэт
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