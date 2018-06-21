События

12:29 21.06.2018

СБУ разоблачила группу компаний, незаконно страховавших граждан РФ и жителей аннексированного Крыма

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СБУ разоблачила группу компаний, незаконно страховавших граждан РФ и жителей аннексированного Крыма

Сотрудники СБУ совместно с прокуратурой при реализации в Киеве мер по защите объектов критической инфраструктуры в финансовой сфере пресекли противоправную деятельность группы компаний, предоставлявших страховые услуги гражданам Российской Федерации и жителям временно аннексированного Крыма.

"Правоохранители установили, что для получения лицензии дельцы сформировали фиктивную балансовую стоимость денежных активов за счет так называемых "мусорных" ценных бумаг на сумму более 300 млн грн. Злоумышленники также добавили к своим активам земельные участки на территории одной из областей Украины, завысив их цену на 2 тыс. процентов", - сообщает пресс-центр СБ Украины в четверг.

В арендованном помещении в центре Киева организаторы обустроили колл-центр, который, в частности, обслуживал клиентов страховщиков страны-агрессора – России. Операторами колл-центра трудоустраивали студентов столичных вузов, работавших за символическую оплату без соблюдения требований трудового законодательства.

"Во время санкционированных следственных действий в офисе "страховщиков" изъяты финансово-хозяйственная документация и электронные носители информации, документы, подтверждающие противоправную деятельность фигурантов дела. Правоохранители также выявили оборудование для функционирования колл-центра, через которое осуществлялось дистанционное обслуживание граждан Российской Федерации и жителей временно аннексированного Крыма", – говорится в информации.

В украинской спецслужбе также информируют, что по тогам инициированных СБУ проверок Нацкомфинуслуг Украины в настоящее время аннулировала 32 лицензии на осуществление хозяйственной деятельности по предоставлению финансовых услуг, в частности, обязательных и добровольных видов страхования.

В рамках открытого прокуратурой уголовного производства по ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением, если оно повлекло тяжкие последствия) проводится досудебное следствие.

Теги: #крым #страхование #сбу #граждане_рф #преступление
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