Более 200 участников ВНО-2018 получили 200 баллов, 12 из них – 200 баллов по двум предметам – директор УЦОКО

Директор Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) Вадим Карандий сообщил, что 222 участника внешнего независимого оценивания (ВНО) получили 200 баллов, а 12 из них получили 200 баллов по двум предметам.

"12 участников (звезд) ВНО 2018 года получили оценку 200 по двум предметам", - написал он на своей странице в соцсети Facebook в четверг.

В то же время он отметил, что ни один из участников не набрал 200 баллов по всем трем предметам.

"24 учреждения общего среднего образования (лидеры) имеют более двух результатов 200 баллов", - добавил В.Карандий.

По его словам, 200 балов, которые получали участники ВНО, были по предметам: математика, физика, химия, биология.

"Всего имеем 222 участников ВНО, которые получили свои 200", - подчеркнул директор УЦОКО.

Как сообщалось, от общего количества лиц, принимавших участие в тестировании, порог "сдал" преодолели: по украинскому языку и литературе 86% лиц; по математике - 81%; по биологии - 92%; по английскому языку - 87%; по немецкому - 82%; по французскому - 86%; по испанскому - 88%; по истории Украины – 86; по географии - 88%; по физике - 83%; по химии - 89,5%.

Сессия ВНО 2018 года стартовала в Украине с 22 мая с теста по математике и завершилась 13 июня тестированием по химии.

В основной сессии ВНО-2018 принимало участие более 335 тыс. выпускников украинских школ.