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12:12 21.06.2018

Посольство США в Украине призывает РФ предоставить доступ ко всем украинским заключенным, в том числе к голодающему Сенцову

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Посольство США в Украине призывает РФ предоставить доступ ко всем украинским заключенным, в том числе к голодающему Сенцову

Посольство США в Украине призывает Россию предоставить доступ ко всем украинским заключенным, удерживаемым на ее территории, в том числе к объявившему голодовку режиссеру Олегу Сенцову.

"Учитывая то, что мир наблюдает за ЧМ, Россия должна предоставить доступ ко всем украинским заключенным, в том числе к режиссеру Олегу Сенцову, который находится на втором месяце голодовки в российской тюрьме", - сказано в сообщении посольства США в Украине на странице в микроблоге Твиттере в четверг.

О.Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе (РФ), более известной как "Белый медведь". 14 мая он объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в РФ.

20 июня Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила, что обратилась с письмом к российской коллеге Татьяне Москальковой, в котором просит способствовать освобождению О.Сенцова и обратиться с соответствующей просьбой к президенту РФ.

В этот же день в Москве генсек Совета Европы Т.Ягланд заявил журналистам, что осуждённый в РФ О.Сенцов должен быть освобожден по гуманитарным основаниям. "Я считаю, что господин Сенцов должен быть освобожден по гуманитарным основаниям. Он может быть помилован по гуманитарным причинам", - сказал Т.Ягланд журналистам после встречи с российским омбудсменом Татьяной Москальковой.

"Если необходимо прошение на его помилование, я с удовольствием его подам на основании Европейской конвенции по правам человека", - сказал Т.Ягланд.

Теги: #посольство_сша #сенцов
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