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12:01 21.06.2018

Минобразования продлило срок внесения вузами в ЕГЭБО небюджетных конкурсных предложений до 30 июня

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Минобразования продлило срок внесения вузами в ЕГЭБО небюджетных конкурсных предложений до 30 июня

 Высшие учебные заведение могут вносить в Единую государственную электронную базу по вопросам образования (ЕГЭБО) небюджетные конкурсные предложения до 30 июня.

"Минобразования продлило срок внесения в Единую государственную электронную базу по вопросам образования (ЕГЭБО) небюджетных конкурсных предложений до 30 июня 2018 года. Такое решение было принято в порядке исключения в связи с многочисленными обращениями высших учебных заведений, которые не успели своевременно внести указанную информацию", - сообщает пресс-служба Минобразования.

В то же время, министерство надеется, что руководство вузов самостоятельно даст оценку безответственному отношению к своим обязанностям отдельных работников приемных комиссий и усилит контроль за их работой.

Отмечается, что уже со 2 июля абитуриенты смогут создавать электронные кабинеты, через которые с 12 июля будут подавать электронные заявления на поступление.

Теги: #минобразования #вно #контроль #егэбо
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