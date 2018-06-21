События

08:30 21.06.2018

На пляже Кирилловке местные жители спасли ребенка

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           На курорте Кирилловка (Запорожская область) местные жители спасли в море 9-летнюю девочку, которая пошла с отцом купаться, но в воде мужчина умер, а ребенок остался один на отмели.

            Как рассказали агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ГУ ГСЧС в Запорожской области, 19 июня около 19.00 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в поселке Кирилловка (Запорожская область) на Федотовой косе, в районе базы отдыха "Троя" произошел несчастный случай  в море с туристами из Харькова.

            Как стало известно спасателям, на пляж одна из отдыхающих обратилась к предпринимателю по прокату гидроциклов с просьбой проверить не нужна ли помощь мужчине и ребенку, которые пошли в море плавать на матраце, но долго не возвращаются, а их матрац прибило к берегу

            Сотрудник проката на гидроцикле выехал в море и в 50-метрах от берега обнаружил 9 летнюю девочку, которая находилась на отмели, держась за своего отца, который не подавал признаков жизни.

            "Ребенок не пострадал и был доставлен на берег. Мужчину спасти не удалось. По предварительным данным, 39-летний отец и его 9-летняя дочь - жители г.Харьков" - сообщили в ГУ ГСЧС региона.

            Тело мужчины было передано сотрудникам Нацполиции для проведения судебно-медицинской экспертизы, которая установит причину его смерти.

            Ведется расследование.

Теги: #спасение #кирилловка #девочка #запорожье
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