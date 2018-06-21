Боевики 30 раз обстреляли позиции сил ВСУ, ранены трое военных

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 30 раз нарушали режим прекращения огня, из них 6 раз огонь открывался из запрещенного минскими договоренностями вооружения, ранения получили три украинских военнослужащих, сообщили в пресс-центре штаба Операции объединенный сил.

"За прошедшие сутки, 20 июня, российско-оккупационные войска 30 раз нарушили режим прекращения огня, из них 6 раз применяли артиллерию и минометы",- говорится в сообщении на странице ООС в Фейсбук в среду утром.

На Луганском направлении боевики открывали огонь по позициям ВСУ из артиллерии и стрелкового оружия в районах населенных пунктов Новотошковское и Золотое. Подразделения Объединенных сил давали адекватный ответ.

На Донецком и Мариупольский направлениях отмечается активизация противника в районах населенных пунктов Авдеевка, Марьинка, Павлополь, Водяное и Широкино. С наступлением темного времени суток, боевики осуществляли провокационные обстрелы преимущественно из стрелкового оружия и автоматических гранатометов. При необходимости подразделения Объединенных сил огнем подавляли огневые точки противника, заставляя его прекратить огонь.

Потери противника уточняются, потерь среди украинских войск нет.

"В течение ночи текущих суток, 21 июня, оккупанты шесть раз нарушали режим тишины на линии соприкосновения с применением только стрелкового оружия. Потерь наших войск нет. Ситуация остается под контролем Объединенных сил", - говорится в сообщении.