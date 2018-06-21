Замначальника райотдела ГСЧС на Харьковщине и трое его подчиненных подозреваются в систематическом вымогательстве

Следователи прокуратуры Харьковской области совместно с работниками СБУ разоблачили в получении неправомерной выгоды нескольких сотрудников одного из районных отделов Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в области.

"Заместителю начальника указанного отдела, а также трем инспекторам объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 (вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

По данным досудебного следствия, с начала этого года подозреваемые требовали от директора предприятия, занимавшегося электрической безопасностью, передавать им половину средств, заработанных на обслуживании каждого объекта (по их расчетам, получалось 22 тыс.грн). В случае отказа бизнесмену угрожали многочисленными проверками с негативными последствиями для него лично, а также для предприятий, которые он обслуживает.

Задержанные успели получить только часть средств. Эти деньги были у них - обнаружены и изъяты во время обысков.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Прокуратура намерена настаивать на их аресте.