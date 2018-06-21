События

06:58 21.06.2018

Замначальника райотдела ГСЧС на Харьковщине и трое его подчиненных подозреваются в систематическом вымогательстве

1 мин читать

            Следователи прокуратуры Харьковской области совместно с работниками СБУ разоблачили в получении неправомерной выгоды нескольких сотрудников одного из районных отделов Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в области.

            "Заместителю начальника указанного отдела, а также трем инспекторам объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 (вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

            По данным досудебного следствия, с начала этого года подозреваемые требовали от директора предприятия, занимавшегося электрической безопасностью, передавать им половину средств, заработанных на обслуживании каждого объекта (по их расчетам, получалось 22 тыс.грн). В случае отказа бизнесмену угрожали многочисленными проверками с негативными последствиями для него лично, а также для предприятий, которые он обслуживает.

            Задержанные успели получить только часть средств. Эти деньги были у них - обнаружены и изъяты во время обысков.

            Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Прокуратура намерена настаивать на их аресте.

Теги: #гсчс #вымогательство #подозрение #харьков
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Замначальника райотдела ГСЧС на Харьковщине и трое его подчиненных подозреваются в систематическом вымогательстве

Студент харьковского вуза задержан по подозрению в торговле оружием

Спасатели ликвидировали пожар в пятиэтажном жилом доме в Броварах

Погром и стычки в здании Харьковского горсовета устроила "Муниципальная охрана" и "титушки", утверждают активисты

В УСБУ отрицают свою причастность к потасовке и погрому в Харьковском горсовете

Ущерб от погрома в Харьковском горсовете оценивается в минимум 2 млн грн, утверждают в мэрии

Стычки в Харьковском горсовете расследуются по статье "хулиганство", задержанных нет – полиция

Кернес о погроме в Харьковском горсовете: Это провокация, поддержанная полицией, с участием "активистов" от руководства УСБУ

В Харьковском горсовете произошла потасовка с активистами, в ход пошли газ и дымовые шашки

Два харьковских пограничника задержаны по подозрению в получении взятки от гражданина Азербайджана

ПОСЛЕДНЕЕ

ВНО по истории Украины не сдали 14,2% абитуриентов - УЦОКО

Денисова просит Минюст Украины обратиться в ЕСПЧ относительно нарушения прав Сенцова

Грузия планирует культивировать виноградную лозу на Марсе

На пляже Кирилловке местные жители спасли ребенка

Мэр Белгорода-Днестровского подала в отставку из-за политического кризиса в городе

Боевики 30 раз обстреляли позиции сил ВСУ, ранены трое военных

Кабмин утвердил нового главу Донецкой ОВГА

Грузия планирует культивировать виноградную лозу на Марсе

Порошенко обсудил с главой МИД Литвы размещение миротворческой миссии ООН на Донбассе

Трамп подписал указ, чтобы положить конец практике разделения семей нелегалов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА