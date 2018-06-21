Студент харьковского вуза задержан по подозрению в торговле оружием

Харьковская местная прокуратура №5 совместно с сотрудниками Нацполиции задержали студента одного из харьковских вузов по подозрению в торговле оружием.

"В ходе проведения негласных следственных действий были проведены две оперативные закупки. Во время первой из них, в мае этого года, молодой человек продал пистолет ТТ и 14 патронов к нему. Проведенная экспертиза показала, что оружие является боепригодным. Вчера, 19 июня, 4-курсник, таким же образом продал за 40 тыс. грн автомат "Скорпион" и две боевые гранаты", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Студент задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Ему готовится уведомление о подозрении по ч.1 ст.263 (ношение, хранение, приобретение, передача или сбыт огнестрельного оружия) УК Украины. При избрании меры пресечения прокуратура намерена настаивать на содержании под стражей.

Кроме того, в ходе проведения следственных действий правоохранители установили еще одного человека, причастного к совершению преступления. Во время обысков у этого человека обнаружены пистолет, винтовка и 100 патронов.

Продолжаются следственные действия с целью установления всех обстоятельств совершения преступления, в томе числе - канала происхождения оружия.