События

03:07 21.06.2018

Студент харьковского вуза задержан по подозрению в торговле оружием

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             Харьковская местная прокуратура №5 совместно с сотрудниками Нацполиции задержали студента одного из харьковских вузов по подозрению в торговле оружием.

 

            "В ходе проведения негласных следственных действий были проведены две оперативные закупки. Во время первой из них, в мае этого года, молодой человек продал пистолет ТТ и 14 патронов к нему. Проведенная экспертиза показала, что оружие является боепригодным. Вчера, 19 июня, 4-курсник, таким же образом продал за 40 тыс. грн автомат "Скорпион" и две боевые гранаты", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

            Студент задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Ему готовится уведомление о подозрении по ч.1 ст.263 (ношение, хранение, приобретение, передача или сбыт огнестрельного оружия) УК Украины. При избрании меры пресечения прокуратура намерена настаивать на содержании под стражей.

            Кроме того, в ходе проведения следственных действий правоохранители установили еще одного человека, причастного к совершению преступления. Во время обысков у этого человека обнаружены пистолет, винтовка и 100 патронов.

            Продолжаются следственные действия с целью установления всех обстоятельств совершения преступления, в томе числе - канала происхождения оружия.

Теги: #торговля #оружие #харьков
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